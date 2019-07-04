بوتين: من الضروري وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء الحــوار بين الأطراف الليبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي في روما مساء الخميس إنه من «الضروري وقف إطلاق النار في ليبيا، وبدء الحوار بين الأطراف الليبية».