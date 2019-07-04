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بوتين: من الضروري وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء الحــوار بين الأطراف الليبية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي  في روما مساء الخميس إنه من «الضروري وقف إطلاق النار في ليبيا، وبدء الحوار بين الأطراف الليبية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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