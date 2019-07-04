جوزيبي كونتي: تطرقنا إلى الملف الليبي مع الرئيس بوتين وتحدثنا حول مخاطر نشوب أزمة إنسانية

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يقول خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي بوتين في روما «تطرقنا إلى الملف الليبي مع الرئيس بوتين وتحدثنا حول أن هناك مخاطر حول الأمن والاستقرار»، مشيراً إلى أن «هذه المخاطر تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار وإلى نشوب أزمة إنسانية مما يشكل خطرًا على الأمن الجماعي».
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بوابة الوسط
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