الرئاسة المصرية : الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره ا…

الرئاسة المصرية : الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب موقف #مصر الداعم لوحدة واستقرار #ليبيا ومساندة الجيش الليبي ضد الإرهاب. #المرصد ( بيان )
الرئاسة المصرية : الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب موقف #مصر الداعم لوحدة واستقرار #ليبيا ومساندة الجيش الليبي ضد الإرهاب. #المرصد ( بيان )
دعم الجيش الوطنى الليبى واجب على كل الدول الشقيقة والصديقة لحماية الشعب الليبى وسيادة اراضيه ودحر المليشيات الاراهابية المدعومة من تحالف الشر والارهاب التركى والقطرى دعما لاسرائيل والقوى الاستعمارية الطامعة فى ثروات الليبيبن بينما الدعم المصرى للجيش الوطنى دعما للامن القومى المصرى ورفض تواجد مليشيات ارهابية تهدد امن مصر وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى امن ليبيا من امر مصر ولهذا فاى اعتداء تركى سيواجه بقوة رادعة كما نرى الان مع سيادة كاملة للطيران والدفاع الجوى للجيش الوطنى وغدا سيادة بحرية وبرية كاملة تثلج صدور الشعب الليبى الداعم لجيشه بالغالى والنفيس فمهر طرابلس عروس البحر غالى جدا لتصبح حرة
أضف تعليقـك