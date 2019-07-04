الرئاسة المصرية : الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره ا…

الرئاسة المصرية : الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب موقف #مصر الداعم لوحدة واستقرار #ليبيا ومساندة الجيش الليبي ضد الإرهاب. #المرصد ( بيان )