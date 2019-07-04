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المكتب الإعلامي لـ ” عملية بركان الغضب ” التابعة للمجلس الرئاسي يؤكد فقدان الإتص…

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المكتب الإعلامي لـ ” عملية بركان الغضب ” التابعة للمجلس الرئاسي يؤكد فقدان الإتصال بطائرة من طراز L39 دون الإعلان عن هوية قائدها . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • اتصلوا بقائد الطائرة المطلوبة كلب النار على رقمه الخاص فى جهنم انه يرى الان مقعده فى جهنم ويوم القيامة سياكل من شجر الزقوم ويشرب شوب من حميم ولباسه قطران ربنا يوعد اخوانه السراق وباشااغا وجويلى فى الحفر المجاورة له فى الدرك الاسفل من النار

    رد

  • .اتصلوا بقائد الطائرة المطلوبة كلب النار على رقمه الخاص فى جهنم انه يرى الان مقعده فى جهنم ويوم القيامة سياكل من شجر الزقوم ويشرب شوب من حميم ولباسه قطران ربنا يوعد اخوانه السراق
    وباشااغا وجويلى فى الحفر المجاورة له فى الدرك الاسفل من النار ارسلوا طائرة اخرى لكى يتدرب جنود الدفاع الجوى الجدد على اسقاطها ويتسلوا

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