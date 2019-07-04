السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا

قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي الخميس، «عددًا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا».

وأضاف راضي، إن الرئيس السيسي «أكد موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط». »، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية المصرية.

وتابع الناطق باسم رئاسة الجمهورية، السفير راضي أن «الرئيس ترامب أكد – من جانبه – أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار».