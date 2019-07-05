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#ليبيا_الآن حفتر: الجيش ليس تاجراً ولن أجلس مع السراج . . . وصف المُشير خليفة ح…

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن حفتر: الجيش ليس تاجراً ولن أجلس مع السراج
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وصف المُشير خليفة حفتر الجيش الوطني بأنه “ليس تاجراً” رداً على المُشككين في هدفه من التوجه نحو العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، وتأكيداً على ذلك لفت المُشير إلى أن الجيش لم يُقدِم على بيع النفط سواء بصورة قانونية أو غير قانونية طيلة الفترة التي كان يقوم فيها بتأمين المنشآت النفطية، مُتعهّداً بمُواصلة حمايتها باعتبارها المصدر الأول لدخل الليبيين.
وأوضح القائد العام للجيش الوطني خلال حديث لصحيفة “بلومبيرغ” الأميركية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الحق الكامل في تصدير النفط الخام وتسيير أعمال القطاع، وهو الأمر الذي يدعمه الجيش الوطني بشكل كامل من خلال المُحافظة على المنشآت، في حين سيقف في وجه أي مُحاولة لاستخدام واردات النفط في دعم الإرهاب والمجموعات المُسلحة التي تُقاتل ضد الجيش

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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • حفظ الله القائد الشجاع القوي بفضل الله المشير خليفة حفتر ، والله لو لم يكن من معركته هذه إلا خنق الكلاب والتنكيد عليهم لكان كافيا ، النصر في الطريق يا سيادة المشير ، أنت فخر كل ليبي شريف

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  • وفق الله المشير حفتر ، نحن معك رجال في الميدان ،تحرير ليبيا قضية كل ليبي ليس الجيش فقط او المشير حفتر فقط ،
    جاري التحرير الآن..

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