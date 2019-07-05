ليبيا_الآن حفتر: الجيش ليس تاجراً ولن أجلس مع السراج . . . وصف المُشير خليفة ح…

#ليبيا_الآن حفتر: الجيش ليس تاجراً ولن أجلس مع السراج

.

.

.

وصف المُشير خليفة حفتر الجيش الوطني بأنه “ليس تاجراً” رداً على المُشككين في هدفه من التوجه نحو العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، وتأكيداً على ذلك لفت المُشير إلى أن الجيش لم يُقدِم على بيع النفط سواء بصورة قانونية أو غير قانونية طيلة الفترة التي كان يقوم فيها بتأمين المنشآت النفطية، مُتعهّداً بمُواصلة حمايتها باعتبارها المصدر الأول لدخل الليبيين.

وأوضح القائد العام للجيش الوطني خلال حديث لصحيفة “بلومبيرغ” الأميركية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الحق الكامل في تصدير النفط الخام وتسيير أعمال القطاع، وهو الأمر الذي يدعمه الجيش الوطني بشكل كامل من خلال المُحافظة على المنشآت، في حين سيقف في وجه أي مُحاولة لاستخدام واردات النفط في دعم الإرهاب والمجموعات المُسلحة التي تُقاتل ضد الجيش