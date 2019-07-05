ليبيا_الآن حصار دولي يُضيق الخناق على الوفاق . . . حصار دولي يضيق الخناق على أ…

#ليبيا_الآن حصار دولي يُضيق الخناق على الوفاق

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حصار دولي يضيق الخناق على أنفاس الوفاق.. هكذا بدت المعطيات الأخيرة على الساحة الليبية لكثيرين، تزامنا مع تطورات متلاحقة وضعت الحكومة المتمسكة بيديها المرتعشتين بقشة الـ”معترف بها دوليا”، تحت المجهر.

البداية من التصدع الكبير بأروقة مجلس الأمن حول موقفه من تحرك الجيش الوطني نحو العاصمة، وعجزه عن صياغة قرار يدين الجيش أو يوجهه حتى بوقف القتال في المواقع التي يسيطر عليها في ضواحي العاصمة، الأمر الذي يفرض استفهامات كبيرة حول مكانة الوفاق لدى المجتمع الدولي ومدى ثقته بها. وإلى حادثة استهداف المهاجرين التي ما إن حاولت أبواق الحكومة الهشة تحويلها لإدانة مباشرة للجيش، حتى جاءت الصدمة من تقرير أصدرته الأمم المتحدة تؤكد فيه تورط مجموعات مسلحة بإطلاق الرصاص على مهاجرين حاولوا الفرار من الضربة الجوية، لينقلب السحر على الساحر.