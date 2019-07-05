ليبيا_الآن| ليبيا عمق استراتيجي لمصر . . . قال عضو التكتل المدني الديمقراطي خا…

#ليبيا_الآن| ليبيا عمق استراتيجي لمصر

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قال عضو التكتل المدني الديمقراطي خالد الترجمان إن مصر ترى في ليبيا أنها عمق استراتيجي لها وأنها خط الدفاع الأول لها ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة.

تعقيبا على الاتصال الذي جرى بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي ناقشا فيه عدة قضايا على رأسها الملف الليبي، أن اهتمام مصر بليبيا نابع من اهتمامها بالأمن القومي إضافة لامتدادها الاقتصادي والجغرافيا مع ليبيا؛ الأمر الذي أعطى لمصر أفضلية على كثير من البلدان المحيطة بليبيا؛ ماجعل لزاما عليها أن تكون في طليعة الدول التي تؤيد استقرار ليبيا بعيدا عن الإرهاب والصراعات على حد تعبيره.