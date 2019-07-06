ليبيا_الآن| “هواء صحراوي” يرفع الحرارة في ليبيا لعدة أيام . . . تتأثر ليبيا وم…

#ليبيا_الآن| “هواء صحراوي” يرفع الحرارة في ليبيا لعدة أيام

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تتأثر ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا بكتل من “الهواء الصحراوي” تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة، وفق صفحة “طقس ليبيا”.

ويترافق هذا الارتفاع بشكل مبدئي مع بداية فترة منتصف فصل الصيف، حيث يتوقع أن يستمر الارتفاع حتى أواخر الأسبوع.

وتتراوح الحرارة اليوم وغدا ما بين 28 و32 درجة بالسواحل لكن مع رطوبة نسبية عالية، وتكون بين 35 و38 درجة في أغلب مناطق الدواخل وبالوسط والجنوب لتصل 42 بالحمادة الحمراء وغدامس.