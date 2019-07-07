#ليبيا_الآن تفسيرات حول تعليق الملاحة بمطار معيتيقة

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لم يسلم مطار معيتيقة في معظم الاشتباكات التي شهدتها طرابلس من ضربات أضرت به وبحركة الملاحة الجوية، غير أنه وبحسب مراقبين فإن حركة الملاحة والطائرات المدنية لم تتأثر بضربات الجيش التي وصفت بالدقيقة بخلاف ما كان عليه قبل الرابع من أبريل.

ورغم الضربات التي طالت عدة أماكن ومدارج في المطار الذي يعد عسكريا في جذوره منذ انطلاق العمليات العسكرية جنوب طرابلس، إلا أن الجانب المدني فيه لم يتأذى من قصف الجيش الوطني الذي قال إنه يستهدف غرف عمليات لطائرات مسيرة وأماكن عسكرية.

ولم يعلن مطار معيتيقة توقف الملاحة الجوية رغم توالي الضربات خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة قبل الرابع من أبريل وتعرض الطائرات المدنية للاستهداف المباشر وتهديد الملاحة بشكل كبير.