ليبيا_الآن “تحذيرات تتصاعد” من عودة الإرهاب إلى ليبيا . . . تضع تحذيرات الرئي…

#ليبيا_الآن “تحذيرات تتصاعد” من عودة الإرهاب إلى ليبيا

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تضع تحذيرات الرئيس الروسي من تسلل مقاتلين إرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا، البلاد على المحك، خاصة مع الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها والهزائم التي لحقت بالتنظيمات الإرهابية.

عودة النشاط الإرهابي بقوة إلى ليبيا بعد تسلل مقاتلين إرهابيين من إدلب يعد أمرا واردا بسبب التشظي الحاصل في ليبيا وازدياد وتيرة الصراع المسلح فيها.

ومع عدم وضوح المسارات التي ساعدت الجماعات الإرهابية في التسلل إلى ليبيا إلا أن اتهامات وجهت إلى جماعة الإخوان المسلمين بأنهم كانوا وراء هذه العملية بهدف تلبية مصالحهم.

ويبقى الانقسام السياسي وغياب قوة الحكومات المتوالية التي لم تستطع ردع التشكيلات المسلحة وجمع السلاح وتفعيل سلطة القانون هي أساس كل هذه المشاكل التي عانتها وتعانيها ليبيا.