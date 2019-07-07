ليبيا_الآن دعوة لإقامة ممرات إنسانية للمهاجرين في ليبيا . . . بابا الفاتيكان ف…

#ليبيا_الآن دعوة لإقامة ممرات إنسانية للمهاجرين في ليبيا
.
.
.
بابا الفاتيكان فرنسيس يدعو لإقامة ممرات إنسانية في ليبيا لإغاثة المهاجرين
#ليبيا_الآن دعوة لإقامة ممرات إنسانية للمهاجرين في ليبيا
.
.
.
بابا الفاتيكان فرنسيس يدعو لإقامة ممرات إنسانية في ليبيا لإغاثة المهاجرين
وبعد خروجهم من طرابلس من يساعد المليشيات الإرهابية في الاعمال القتالية واضج ان سلامه باعهم في صفقة قذرة مع الخوان المفسدين عموما يابابا روما كلم بابا الاخوان في الباب العالى العثمانلى الترلللى اردوجان زوج الست امينة سلطانة رجب اروغان ومعها شنط يد امينة غالية وكاسرة عين اردوغان لانها تملك ادلة على تزويره شهادة جامعية مع ان اسطى معاه دبلوم لايصلح للترشح للرئاسة لذا لزم التزوير واردوغان بيسمع الكلام وعين زوج بنتها وزيرا للمالية فاصبحت أموال الاتراك في يد امينة الغير امينة مطلقا ولو طلقها تكشف السر وما خفى كان اعظم
أضف تعليقـك