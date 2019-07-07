ليبيا_الآن| ضحايا مغاربة بحادثة المُهاجرين في تاجوراء . . . قُتل 7 مُهاجرين مغ…

#ليبيا_الآن| ضحايا مغاربة بحادثة المُهاجرين في تاجوراء

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قُتل 7 مُهاجرين مغربيين جراء الضربة الجوية التي استهدفت مركز الإيواء بمنطقة تاجوراء، بحسب ما أعلنته القنصلية المغربية في تونس.

وأضافت القنصلية، أنها على تواصل مع الجهات المعنية في ليبيا للبحث عن 3 مواطنين آخرين ما يزالون في عِداد المفقودين حتى الآن، مُشيرة إلى أن إجمالي عدد المغاربة الذين كانوا محتجزين داخل مركز الإيواء يبلغ 18 مواطناً.

وتُنسّق القنصلية مع السلطات الليبية بشأن إنهاء إجراءات ترحيل جثامين ضحايا الضربة الجوية، استعداداً لتسليمهم إلى ذويهم في المغرب.

ورجّحت القنصلية المغربية أن تكون هذه الحصيلة غير نهائية بسبب ما وصفته بـ”تقلبات الأوضاع الميدانية وشح المعلومات النهائية” بمكان وقوع الحادثة.