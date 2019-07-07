ليبيا_الآن| ضبط تشكيل عصابي خطير في طرابلس . . . تمكن مكتب المعلومات والمتابعة…

#ليبيا_الآن| ضبط تشكيل عصابي خطير في طرابلس

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تمكن مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بمدينة طرابلس وضواحيها يمتهن القتل والخطف والحرابة وسرقة المنازل والسيارات.

وكانت هذه الوقائع الإجرامية مقيدة ضد مجهول بمراكز الشرطة، قبل الوصول إلى مُرتكبيها.

و بعد تكثيف عمليات البحث والتحري والاستدلال تمكن مكتب المعلومات والمتابعة من ضبط المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الوقائع الإجرامية ومباشرة إجراءات الاستدلال حيالهم وإحالتهم لمكتب النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.