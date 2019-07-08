ليبيا_الآن مشاريع تخرج تعكس إبداعات الطلبة الليبيين . . . قدم عدد من طلبة كلية…

#ليبيا_الآن مشاريع تخرج تعكس إبداعات الطلبة الليبيين

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قدم عدد من طلبة كلية الهندسة جامعة البيضاء مشاريع تخرجهم، حيث احتوت على أجهزة ذات ذكاء اصطناعي ومشاريع خاصة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وركز الطلبة في مشاريعهم على استخدام مواد عملية، منها منظومة أمنية تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي عبارة عن كاميرات يتم تركيبها في نقطة أمنية للتعرف على الشخص عبر تخزين بيانات مسبقة، حيث تتعرف المنظومة على الشخص وتظهر بياناته بسرعة عالية.

وتم في إحدى المشاريع تصميم وتشغيل ماكنة رسم باستخدام تقنية “cnc”، للتحكم الرقمي عن طريق الحاسوب، حيث يقوم الجهاز بإجراء عمليات اللحام والرسم ثلاثي الإبعاد والقطع والنحت وغيرها من العمليات.