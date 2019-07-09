ليبيا_الآن| نقص الوقود.. حلول كثيرة وأزمة لا تنتهي . . . أصبحت أزمة الوقود في …

#ليبيا_الآن| نقص الوقود.. حلول كثيرة وأزمة لا تنتهي

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أصبحت أزمة الوقود في غرب ليبيا جزءا من الحياة اليومية للمواطنين بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر من ظهورها في مناطق ومدن الجبل وطرابلس والضاحية الشرقية منها ومناطق الشريط الساحلي الغربي وصولا لرأس اجدير.

وفي إطار البحث عن حلول للأزمة اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة عثمان عبد الجليل يوم الاثنين مع ممثلي شركات توزيع الوقود “الراحلة، والشرارة الذهبية، والطرق السريعة، ونفط ليبيا” بحضور مسؤولي شركة البريقة وأعضاء من لجنة الوقود.