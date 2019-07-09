صوتي | عاجل | الشيخ عقيلة الجمل رئيس المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة يرد على قرار جويلي ويكشف الجهة المسؤولة عن القرار

صوتي | عاجل | الشيخ عقيلة الجمل رئيس المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة يرد على قرار أسامة جويلي بشأن إغلاق مطار بن وليد ويكشف عن الجهة الحقيقية وراء إصدار القرار. #ليبيا #المرصد
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الرد المطلوب من القبائل الوطنية واهالى بنى وليد يكون فى الميدان بدعم الجيش الوطنى للتخلص من هذه المليشيات الاجرامية والرد من تسور الجو الليبى يكون بقصف وكر هذا المجرم جويلى وتسويته بالارض وايضا سحق اى وحاولة لاعادة غرفة عمليات الطائرات المسيرة على طائرات الاف ستة عشر قصفها كلما اعيد بناؤها لتظل السيادة الجوية للجيش الوطنى
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