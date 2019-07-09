صوتي | عاجل | الشيخ عقيلة الجمل رئيس المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة يرد على قرار جويلي ويكشف الجهة المسؤولة عن القرار



صوتي | عاجل | الشيخ عقيلة الجمل رئيس المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة يرد على قرار أسامة جويلي بشأن إغلاق مطار بن وليد ويكشف عن الجهة الحقيقية وراء إصدار القرار. #ليبيا #المرصد