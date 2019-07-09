ليبيا_الآن| ليبيا على طاولة مجلس الأمن . . . عقد عدد من لجان مجلس الأمن المختص…

#ليبيا_الآن| ليبيا على طاولة مجلس الأمن

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عقد عدد من لجان مجلس الأمن المختصة بكل من السودان وليبيا وجنوب السودان اجتماعاً ثلاثيا لمناقشة وجود جماعات مسلحة من دارفور في ليبيا وجنوب السودان. وشاركت في الاجتماع فرق الخبراء المعنية بالسودان وليبيا وجنوب السودان واطلعت اللجان الثلاث على كل ما لديها من معطيات إضافة إلى النهج المشترك لمعالجة هذه القضية.

يشار إلى أن مجلس الأمن شكل لجنة لمتابعة الأوضاع في السودان عملاً بالقرار 1591 (2005) وشكل لجنة لليبيا عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، كما قام بتشكيل لجنة منشأة عملاً بالقرار 2206 ( 2015) بشأن جنوب السودان.