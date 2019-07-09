ليبيا_الآن| البعثة “قلقة” من الاشتباكات في مرزق . . . قالت بعثة الأمم المتحدة …

#ليبيا_الآن| البعثة “قلقة” من الاشتباكات في مرزق

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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع بقلق كبير استمرار الأعمال العدائية في مدينة مرزق، معربة عن أسفها لوقوع ضحايا.

ودعت البعثة الأممية بحسابها الرسمي في “تويتر” كل الأطراف إلى ضبط النفس ووقف فوري للاقتتال، وعرض مساعيها من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار.

وكانت الاشتباكات المسلحة تجددت مساء الأحد في مدينة مرزق بين المجموعات المسلحة وأهالي المدينة ما اضطر عددا من العائلات لمغادرة منازلها هربا من حدة الاشتباكات.