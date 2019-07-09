ليبيا_الآن| حصيلة ضحايا طرابلس تواصل الارتفاع . . . أعلنت منظمة الصحة العالمي…

#ليبيا_الآن| حصيلة ضحايا طرابلس تواصل الارتفاع

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس الدائرة منذ أكثر من 3 شهور، إلى 1048 قتلى بينهم 106 مدنيين، و5558 جريحا، من بينهم 289 مدنيا.

وقالت الشركة بحسابها الرسمي في “تويتر”، إنها تواصل إرسال الأطباء والإمدادات الطبية لمساعدة المستشفيات في طرابلس وتخفيف العبء عليها، مضيفة أن فرقها أجرت أكثر من 1700 عملية جراحية في 3 أشهر.

ولم تتطرّق المنظمة إلى عدد النازحين، الذين ذكرت في آخر إحصائياتها أن عددهم فاق الـ95 ألف مواطن اضطروا إلى مُغادرة مساكنهم نتيجة الاشتباكات والتوجّه إلى مكان أكثر أماناً.