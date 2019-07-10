ليبيا_الآن| سلاح الجو يستهدف ثانوية الشرطة في غريان . . . شن سلاح الجو التابع…

#ليبيا_الآن| سلاح الجو يستهدف ثانوية الشرطة في غريان

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شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارة ليل الثلاثاء استهدفت ثانوية الشرطة في تغسات –مركز مدينة غريان وحسب مصدر مطلع فإن الضربة الجوية استهدفت نقطة لتجميع الأسلحة والذخائر والآليات .

وأضاف المصدر أن الغارة أسفرت عن تدمير جزءاً من هذه المواد المخزنة فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى عين المكان الذي اشتعلت فيه النيران وأخبار عن إسعاف حالات حرجة من الجرحى إلى مدينة طرابلس .

وأكد مصدر ثان من داخل مدينة غريان أن عدد الجرحى بلغ 4 من موظفين ينتمون لمدينة غريان يعملون في مطعم الثانوية فيما خسائر الآليات تمثلت في تدمير شاحنة لحفظ التموين تابعة للمطعم.

وتناقلت صفحات تواصل اجتماعي فيديو وصور ثابتة للنيران التي اندلعت عقب القصف الجوي.