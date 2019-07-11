#ليبيا_الآن| آمر اللواء 73 مشاة متحدثاً عن المرحلة الثانية لـ”تحرير طرابلس”

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تحدث آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني اللواء علي صالح القطعاني،اليوم الخميس،عبر تصريح له لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء- عن سير العمليات العسكرية في طرابلس،قائلاً إنه “في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الوطني لتنفيذ المرحلة الثانية نحو الهدف الأكبر وهو الحسم النهائي لتحرير العاصمة”.

وأوضح القطعاني في المقابلة أن العمليات تستهدف المليشيات والمجموعات الإرهابية المارقة ودواعش المال العام وتنظيم داعش الإرهابي وقد انتهت المرحلة الأولى منها وتمت بنجاح بعد ان رُسمت على خطوتين، الأولى تقدم القوات المسلحة واحتلال المناطق المعدة مسبقاً وفق الخطة والتعليمات التي وضعتها القيادة العامة للجيش الوطني،مبيناً أن الخطوة الثانية ستكون ما أسماه بــ (استنزاف العدو والسيطرة التامة علي المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فضلاً عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية وعدم السماح للإرهابيين والمليشيات بالحصول على الفرصة في تدمير المدينة).