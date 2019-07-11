ليبيا_الآن| مئات المهاجرين يغادرون مركز إيواء تاجوراء . . . وصل حوالي 310 مهاج…

#ليبيا_الآن| مئات المهاجرين يغادرون مركز إيواء تاجوراء

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وصل حوالي 310 مهاجرين غير قانونيين إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة، مساء الأربعاء، قادمين من مركز إيواء تاجوراء.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس، بصفحته في “فيسبوك” إن المهاجرين قطعوا 20 كلم، من تاجوراء إلى طريق السكة، سيرا على الأقدام حيث رفضوا الصعود إلى حافلات جهزها لهم منتسبو فرع طرابلس طريق السكة.

وأضاف الجهاز أن المهاجرين قاموا بهذه الخطوة بعد أن أبلغتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR برفض طلباتهم بالهجرة إلى بلد آخر.