ليبيا_الآن| الجيش يسيطر على خلة الفرجان . . . أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربي…

#ليبيا_الآن| الجيش يسيطر على خلة الفرجان

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أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية، مساء الأربعاء، أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما كبيرا في خلة الفرجان جنوب مدينة طرابلس، وتمكنت من إحكام السيطرة عليها بالكامل.

بدورها أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني سيطرة الوحدات العسكرية على خلة الفرجان، ونشرت بصفحتها في “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر إحدى آليات الجيش وهي تتجول في شوارع المنطقة.

من جهته، أكد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش تتقدم في جميع محاور طرابلس، وقال إن معركة طرابلس أسهل من المعارك التي خاضها الجيش في بنغازي.