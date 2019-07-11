عاجل – طرابلس أنباء عن تمركز وحدات تابعة لقوات الجيش الليبي بالقرب من مقر الإدارة العامة للجوازات بمنطقة صلاح الدين.
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دخول منطقة صلاح الدين سيقلب الموازين فمنها للهضبة وابوسليم المؤيدة للجيش الوطنى والالتحام مع القوات القادمة من محور المطار عند حى الاكواخ الى معهد ابوسليم الى مساكن ابوسليم ومنها الى مسجد وسوق ابوسليم الى غابة النصر مقر غنيوة ثم تتقدم الى باب العزيزية فشارع الزاوية حيث البريد المركزى مع القوات المتقدمة من طريق المطار مع قوات اخرى على الطريق الساحلى مرورا بحى الاندلس والفلاح الى سوق الثلاثاء وبعدها حى المنصورة وتتقدم حتى ميدان السويحلى الى شارع الرشيد وعمر المختار فساحة الشهداء مع تقدم اخر من ميدان السويحلى مرورا بالمدينة القديمة الى ساحة الشهداء حيث تجمع القوات من جميع المحاور ومنها المحور الشرقى عبر تاجوراء
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#طرابلس_عاجل
عدد كبير من القتلى في صفوف المليشيات الاخوانية في هذه اللحظات
وتقدم #القوات_المسلحة_العربية_الليبية داخل منطقة صلاح الدين ….الا
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تشسيبشسي
تمركز او تفطيح المشير هو الرئيس
الجميع تلاميذ عند المشير فهو ولي الامر الشرعي مثل السيسي في مصر والمشير حفتر في ليبيا
زيدهم يامشير دمرهم اهلكم ماتخلي منهم احد فان رجالك وجنودك في السلفية ينتظروا منك الكثير
المشير المشير ياخنازير فجميعا كلكم جنود عند سواء بوخمادة ولا الناضوري ولا الشيخي ولا الورفلي ولا السراج ولا باشاغا ولاي اي حد الجميع في ليبيا جنود عنده
بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين . وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .
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مافيش حاجة اسمها مداخلة،،،شكلك مدور هذا الاسم طلعوه خنازير الاخوان،،،باش يشوهوا اهل السنة في ليبيا
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مافيش حاجة إسمها تيار سلفي
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