ليبيا_الآن| البيضاء تسير قافلة طبية . . . أعلن قسم الشؤون الصحية بالبيضاء عن إ…

#ليبيا_الآن| البيضاء تسير قافلة طبية

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أعلن قسم الشؤون الصحية بالبيضاء عن إطلاق قافلة طبية، تضم كافة التخصصات الطبية والطبية المساعدة، لتنتقل إلى منطقة الخويمات، التابعة للحدود الإدارية لإدارة الشؤون الصحية البيضاء التي يبلغ عدد سكانها 12 ألفا و300 نسمة.

وباشرت القافلة عملها داخل الوحدة الصحية الخويمات، مصحوبة ببعض الأجهزة جهاز تخطيط القلب، والقياس السمعي البصري، وكشف الأذن والأنف والحنجرة، وكشف الأسنان، بالإضافة للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأدوية القلب، والتطعيمات.