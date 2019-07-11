مصادرنا : الحصيلة الأولية تشير لوفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر في التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري خلال تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة . #ليبيا #المرصد
مصادرنا : الحصيلة الأولية تشير لوفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر في التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري خلال تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة . #ليبيا #المرصد
لان الخوان جرذان فى مزيدان القتال فانهم يستحدموا العمليات القذرة تفجير فى جنازة اى خسة وقتل جرحى اى عار ولكن فى النهاية يهلكون بغضب من الله عز وجل الذى هزم الخوان وخده فى كل مكان على يد عباده المخلصين
ن الخوان جرذان فى ميدان القتال فانهم يستحدموا العمليات القذرة تفجير فى جنازة اى خسة وقتل جرحى اى عار ولكن فى النهاية يهلكون بغضب من الله عز وجل الذى هزم الخوان وخده فى كل مكان على يد عباده المخلصين
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