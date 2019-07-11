عاجل – بنغازي نجاة آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة وعدد من قيادات القوات الخاصة من تفجير إرهابي إستهدف مقبرة الهواري خلال جنازة اللواء خليفة المسماري، في بنغازي.
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