ليبيا_الآن| #عاجل| محاولة استهداف امر قوات الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة بسيار…

#ليبيا_الآن| #عاجل| محاولة استهداف امر قوات الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة بسيارة مفخخة داخل مقبرة الهواري غرب #بنغازي اثناء مراسم دفن اللواء خليفة المسماري و خلف التفجير ثلاثة قتلى و 17جريح
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
فيديو | نيويورك تايمز تنشر صور مسربة من داخل مركز إيواء تاجوراء تكشف حقيقة ماكان يحدث به
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
بالصور.. تفجيرات إرهابية ببنغازي تضرب جنازة قائد سابق بالقوات الخاصة الليبية
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
فيديو | شاهد | لحظة وقوع التفجير الإرهابي اليوم بمقبرة الهواري في #بنغازي …
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ننشر أسماء القتلى والجرحى بالتفجير الارهابي في مقبرة الهواري
تم النشر منذُ 5 ساعات
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك