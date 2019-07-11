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#ليبيا_الآن| #عاجل| محاولة استهداف امر قوات الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة بسيار…

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| #عاجل| محاولة استهداف امر قوات الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة بسيارة مفخخة داخل مقبرة الهواري غرب #بنغازي اثناء مراسم دفن اللواء خليفة المسماري و خلف التفجير ثلاثة قتلى و 17جريح




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