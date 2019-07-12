إحتجاجات وإغلاق للطرق في شرق العاصمة #طرابلس على يد مواطنين من إنقطاع الكهرباء لأكثر من 18 ساعة في ظل إرتفاع درجات الحرارة لما يقارب 35 درجة مئوية . #ليبيا #المرصد