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إحتجاجات وإغلاق للطرق في شرق العاصمة #طرابلس على يد مواطنين من إنقطاع الكهرباء …

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إحتجاجات وإغلاق للطرق في شرق العاصمة #طرابلس على يد مواطنين من إنقطاع الكهرباء لأكثر من 18 ساعة في ظل إرتفاع درجات الحرارة لما يقارب 35 درجة مئوية . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • العصيان المدني المستمر هو مايمكن الشعوب من تحقيق بعض تطلعاتها.
    الليبي اليوم مهان في كل خطوة يخطوها
    من طابور مصرف واهانة حصول على سيولة
    الى اهانة طابور وقود
    الى اهانة غياب كهرباء كضرورة من ضرورات شعب يملك نفط يغذي عائده قارة افريقيا
    الى كل اهانة تقدم له
    من لصوص وارهابيين يمتصون دمه ويهينون كرامته ويظنونه غبيا

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