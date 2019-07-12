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توقف الرحلات بين مطاري مصراتة واسطنبول

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادر مطلعة تؤكد توقف الرحلات بين مطاري مصراتة وإسطنبول، على خلفية عدم سداد الديون المتراكمة بشركة المناولة في اسطنبول.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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