توقف الرحلات بين مطاري مصراتة واسطنبول

مصادر مطلعة تؤكد توقف الرحلات بين مطاري مصراتة وإسطنبول، على خلفية عدم سداد الديون المتراكمة بشركة المناولة في اسطنبول.
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ليبيا مباشر
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