ليبيا_الآن| تسارع وتيرة رحلات قوارب الموت . . . تردي الأوضاع في ليبيا التي تعا…

#ليبيا_الآن| تسارع وتيرة رحلات قوارب الموت

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تردي الأوضاع في ليبيا التي تعاني من عدم الاستقرار، وفّر بيئة مناسبة لتجار البشر ومنحهم مناخا مثاليا لاصطياد مهاجرين أفارقة وشباب ليبيين للاتجار بهم على قوارب الموت في اتجاه أوروبا.

وقد عادت إلى الواجهة من جديد أزمة المهاجرين وإنقاذهم قبالة السواحل الليبية، إذ أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 23 مهاجرا منهم 18 من ليبيا بينهم امرأتان، و4 من مصر، وواحد من السودان على بعد نحو 18 ميلا شمال مليتة ، وذلك بعد ورود بلاغ لدورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق تليل).