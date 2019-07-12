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مصادرنا : إجتماع موسع بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في #الرجمة يضم كل من ر…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادرنا : إجتماع موسع بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في #الرجمة يضم كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لبحث آخر المستجدات . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • واضح انه سيتم تحديد ساعة الصفر لاقتحام وسط العاصمة بعد فشل مؤتمر القاهرة كاخر الحلول السلمية

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    • الاجتماع كان لبحث آخر المستجدات وهي فرض استقالة السيد عبدالله الثني وحكومته المؤقته واستبداله بالسيد العارف النايض. تقريبا سيقدم النايض حكومته للبرلمان يوم الثلاثاء القادم

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