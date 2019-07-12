مصادرنا : إجتماع موسع بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في #الرجمة يضم كل من ر…

مصادرنا : إجتماع موسع بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في #الرجمة يضم كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لبحث آخر المستجدات . #ليبيا #المرصد