مصادرنا : إجتماع موسع بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في #الرجمة يضم كل من ر…

مصادرنا : إجتماع موسع بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في #الرجمة يضم كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لبحث آخر المستجدات . #ليبيا #المرصد
مصادرنا : إجتماع موسع بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في #الرجمة يضم كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لبحث آخر المستجدات . #ليبيا #المرصد
واضح انه سيتم تحديد ساعة الصفر لاقتحام وسط العاصمة بعد فشل مؤتمر القاهرة كاخر الحلول السلمية
الاجتماع كان لبحث آخر المستجدات وهي فرض استقالة السيد عبدالله الثني وحكومته المؤقته واستبداله بالسيد العارف النايض. تقريبا سيقدم النايض حكومته للبرلمان يوم الثلاثاء القادم
أضف تعليقـك