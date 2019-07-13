ليبيا_الآن| حراك فزان يهدد بإغلاق حقلي الشرارة والفيل . . . قال حراك غضب فزان …

#ليبيا_الآن| حراك فزان يهدد بإغلاق حقلي الشرارة والفيل

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قال حراك غضب فزان أنه سيغلق حقلي الشرارة والفيل اليوم السبت.

وفي تصريح قال منسق الحراك بشير الشيخ أنهم سيغلقون حقلي الشرارة والفيل احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية في الجنوب مجددين دعوتهم للحكومة للنظر في مطالبهم بتوفير السيولة النقدية والوقود وتشغيل الشباب وإنشاء مشاريع تنموية وحل أزمة الكهرباء المتلازمة، مشددا على أن الحراك سيصعد من إجراءاته.

وكان حقل الشرارة النفطي قد أُغلق في الثامن من ديسمبر الماضي من قبل أعضاء الحراك، الأمر الذي دفع برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لإجراء زيارة لحقل الشرارة في يوم 19 من ديسمبر، في محاوله منه لإنقاد الموقف والاستماع لمطالب أهل الجنوب وكان من بين مرافقيه عضو مجلس النواب صالح همة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة.