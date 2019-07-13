ليبيا_الآن| المغرب تشرع في نقل جثامين ضحايا قصف تاجوراء . . . بدأت المغرب في ن…

#ليبيا_الآن| المغرب تشرع في نقل جثامين ضحايا قصف تاجوراء

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بدأت المغرب في نقل جثامين مواطنيها من ضحايا القصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء.

وبحسب يبان للقنصلية العامة للمغرب في تونس أن الترحيل سيتم على ثلاثة مراحل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

وأشارت القنصلية في بيانها أنها تابعت مع السلطات الليبية جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد هويات المتوفين وإعداد جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الجثامين.

وكانت السلطات المغربية قد اعلنت في وقت سابق مقتل سبعة مهاجرين من رعاياها كانوا محتجزين في مركز ايواء تاجوراء الذي تعرض لقصف جوي أسفر عن مقتل أكثر من خمسين شخصا.