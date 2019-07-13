عاجل | إنطلاق إجتماع في القاهرة يضم حوالي 80 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي ي…

عاجل | إنطلاق إجتماع في القاهرة يضم حوالي 80 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي يمثلون مختلف دوائر البلاد مع اللجنة الوطنية المصرية الرفيعة المعنية بـ #ليبيا للعمل على تقريب وجهات النظر بينهم وبحث الأزمة السياسية . #المرصد
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ليبيا مباشر
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