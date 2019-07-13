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خبر عاجل من الشركة العامة للكهرباء

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت الشركة العامة للكهرباء أنه وبعد دخول وحدات التوليد بمحطة الزاوية للدورة المزدوحة وأستقرار الشبكة الكهربائية خلال يوم امس الجمعة، قامت مجموعة مسلحة بالدخول الى محطة تحويل الحرشة وأعادة تشغيل جميع الخطوط المفصولة (المحولات أنفصلت بوقاية الحماية الخاصة بها وترحيعها دون الرجوع للمختصين قد يؤدي الى عطلها وخروجها عن الخدمة بشكل نهائي )مما أدي الى إنخفاض في التردد وحدوث إرباك في وحدات الانتاح .
وتناشد الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية بضرورة التدخل السريع لحماية محطات التحويل والمشغلين حتى يتسنى للشركة تسيير العمل اليومي وتقوم بعملية طرح الاحمال بطريقة متساوية على كافة المدن والمناطق.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • والله المنشور الذي حذفته الشركة هو الصحيح ، بحسب المشاهد والمعروف (سننتهي من طرح الأحمال إذا دخل الجيش الليبي قلب العاصمة)

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