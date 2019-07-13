عاجل | إستمرار إنعقاد إجتماع القاهرة بحضور حوالي 80 عضواً من أعضاء مجلس النواب ا…



عاجل | إستمرار إنعقاد إجتماع القاهرة بحضور حوالي 80 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي يمثلون مختلف دوائر البلاد مع اللجنة الوطنية المصرية الرفيعة المعنية بـ #ليبيا للعمل على تقريب وجهات النظر بينهم وبحث الأزمة السياسية . #المرصد