عاجل | إستمرار إنعقاد إجتماع القاهرة بحضور حوالي 80 عضواً من أعضاء مجلس النواب ا…

عاجل | إستمرار إنعقاد إجتماع القاهرة بحضور حوالي 80 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي يمثلون مختلف دوائر البلاد مع اللجنة الوطنية المصرية الرفيعة المعنية بـ #ليبيا للعمل على تقريب وجهات النظر بينهم وبحث الأزمة السياسية . #المرصد
تعليقات
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الجلسة غير الشرعية لاقيمة لها لي انها لم تجمع النصاب القانوني 120 نائب عقد الجلسات اصلا غير الشرعية لا يجوز عقد الجلسات البرلمان خارج حدود الليبية لا قيمة لا قراراتها مع الغياب النواب البرلمان طرابلس
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لعلها بادرة خير
هذه مبادرة لتقريب وجهات النظر وليس عقد جلسة رسمية لاستصدار قرار ..
ربي يوفق
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.انت مهبول ياجلجول وضعيف فى الخساب ولا تعرف النصاب يا نصاب فهو اقل من هذا العدد كما ان الاجتماع ليس رسميا بل تشاوريا لتقريب وجهات النظر وبعدها ينتقلوا فى طائرة واحدة ان اتفقوا الى المقر الرسمى لطبرق ليصدر قرار رسمى وبنصاب قانونى المهم انك ياجلجول اثبت ان الجيش الوطنى مؤسسة شرعية لماذا شغل مخك قبل ما اشرح التفاصيل لان مجلس طرابلس لم يحقق حتى نصف النصاب القانونى وحاول الغاء قرار البرلمان بتعيبن المشير خليفة حفتر بنصاب قانونى مما يدل على اعترافهم بوجود قرار صحيح والا ما اقدموا على الغاؤه بطريقة غير مشروعة لم تصل حتى لنصف النصاب حتى بغض النظر عن مشروعية هذه الخطوة الفاشلة المهم ان جلجول من الاخوان المسليين من الذين باعوا عقولهم للشيطان ومن اتباع هبل الداعرة الاخوانى الصادق الغريانى فاقد العقل والصلاحية
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صدقت(شر البلية ما يضحك) هؤلاء من أخس وأرخص انواع البشر لما يعقد اجتماع لعمل تصويت على شيء لا يريده المليشيات لازم عندهم النصاب 120 او 130 المهم تعجيز !! أما لو نواب طرابلس اجتمعوا لتصويت في صالح المليشيات عندها حتى 35 يعتبر نصاب . وقلل ودلل.
لا فائدة من النقاش معهم لأنه مضيعة وقت ، لازم نسور الجو تتكلم والمذافع والرصاص والفعل والتطبيق ، فهؤلاء ما يمشي معاهم الا النظام العسكري لانهم ما يفهموش الا بالردس
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