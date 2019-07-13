ليبيا_الآن| ارتفاع أسعار النفط . . . اقتربت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أعلى …

#ليبيا_الآن| ارتفاع أسعار النفط

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اقتربت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وذلك في وقت قامت فيه شركات النفط في خليج المكسيك بخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 53% من إنتاج المنطقة، بسبب العاصفة الاستوائية باري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند الافتتاح ارتفاعا بمقدار 53 سنتا إلى 67 دولارا و5 سنتات للبرميل، فيما تراجع الخام عند التسوية عند إغلاق الخميس 0.7% بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ مايو، وإلى جانبها ارتفعت العقود الآجلة لخام الوسيط الأميركي بمقدار 42 سنتا إلى 60 دولارا و62 سنتا للبرميل، ويتوقع محللون أن يظل خام برنت وخام غرب تكساس عند المستويات الحالية بفعل الانخفاض الحاد لمخزونات الخام الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية.