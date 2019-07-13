ليبيا_الآن| “الكهرباء” تحذر من كارثة وشيكة في محطة الحرشة . . . قالت الشركة ال…

#ليبيا_الآن| “الكهرباء” تحذر من كارثة وشيكة في محطة الحرشة

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قالت الشركة العامة للكهرباء إن مجموعة مسلحة قامت باقتحام محطة تحويل الحرشة وأعادت تشغيل جميع الخطوط المفصولة بنظام وقاية الحماية من الأعطال، محذرة أن هذا من شأنه أن يهدد إمدادات الكهرباء ويسبب أضرارا جسيمة في مكونات الشبكة.

وأوضحت الشركة أن الخطوط تم فصلها بشكل ذاتي حيث إن المحطة مزودة بخاصية تجعل المحولات تنفصل بنظام الوقاية والحماية الخاصة بها، مؤكدة أن إرجاعها من قبل المجموعة المسلحة دون الرجوع للمختصين، قد يؤدي إلى عطلها وخروجها عن الخدمة بشكل نهائي مما يؤدي إلى انخفاض في التردد وحدوث إرباك في وحدات الإنتاج ويزيد من تداعيات أزمة الكهرباء.