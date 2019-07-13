«رأس لانوف» تعلن عودة الكهرباء للمدينة السكنية والمجمع الصناعي خلال ساعتين

أعلنت شركة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عودة التيار الكهربائي للمدينة السكنية والمجمع الصناعي، خلال ساعتين، عن طريق وحدات المرافق والاستغناء عن الشبكة العامة «ما لم يحدث طارئ فني يستوجب غير ذلك».

وأوضحت الشركة في بيان أن انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة السكنية اليوم، جاء بسبب عمليات إعادة تشغيل وحدات المرافق والبدء في متابعة الوثوقية التشغيلية للمعدات، والتأكد من جهازيتها والاستعداد لتزويد المرافق اللازمة للوحدات اللاحقة وأولها إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين.

وكشفت عن الانتهاء من تنفيذ كافة الخطوات التشغيلية اللازمة وصولاً إلى تشغيل التوربينة.