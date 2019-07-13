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دوي إنفجارات متتالية بمنطقة ” المغاربة ” جنوب شرق غريان #إثر ضربة جوية إستهدفت …

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دوي إنفجارات متتالية بمنطقة ” المغاربة ” جنوب شرق غريان #إثر ضربة جوية إستهدفت موقعاً لمجموعة مسلحة من #الزاوية يُرجح إحتوائه على قذائف وصواريخ . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • غريان تحولت الى مقبرة للخوان بعد ان ظنوا انهم فى امان الطيران يسحقهم بعيدا عن محاور القتال فدخول كان سهلا بالغدر والخيانة لكن الخروج فى سيارات اسعاف جثة هامدة والاخوانى غبى منه فيه يدخل المصيدة برجيله

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