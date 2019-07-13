دوي إنفجارات متتالية بمنطقة ” المغاربة ” جنوب شرق غريان #إثر ضربة جوية إستهدفت موقعاً لمجموعة مسلحة من #الزاوية يُرجح إحتوائه على قذائف وصواريخ . #ليبيا #المرصد
دوي إنفجارات متتالية بمنطقة ” المغاربة ” جنوب شرق غريان #إثر ضربة جوية إستهدفت موقعاً لمجموعة مسلحة من #الزاوية يُرجح إحتوائه على قذائف وصواريخ . #ليبيا #المرصد
غريان تحولت الى مقبرة للخوان بعد ان ظنوا انهم فى امان الطيران يسحقهم بعيدا عن محاور القتال فدخول كان سهلا بالغدر والخيانة لكن الخروج فى سيارات اسعاف جثة هامدة والاخوانى غبى منه فيه يدخل المصيدة برجيله
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