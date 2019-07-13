دوي إنفجارات متتالية بمنطقة ” المغاربة ” جنوب شرق غريان #إثر ضربة جوية إستهدفت موقعاً لمجموعة مسلحة من #الزاوية يُرجح إحتوائه على قذائف وصواريخ . #ليبيا #المرصد