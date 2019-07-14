ليبيا_الآنI تعرّف على موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك . . . أعلنت جميعة رؤية…

#ليبيا_الآنI تعرّف على موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

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أعلنت جميعة رؤية لهواة الفلك، أن أسئلة كثيرة تلقّتها حول موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، من المواطنين لأجل معرفة موعده وتنظيم أمورهم الحياتية، وِفقًا لموعد العيد.

وأوضحت الجميعة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الأحد 11 شهر أغسطس القادم، وذلك وفق حساب تحقق رؤية الهلال مساء أمس.

وأشارت أنها ستنقل آخر الأخبار فور صدروها، أو بعد العمليات الحسابية التي تقوم بها الجمعية، من خلال متابعتها عن كثب لعلوم الفلك والفضاء.