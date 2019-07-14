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#ليبيا_الآن I هل اقتربت ساعة الحسم في طرابلس؟ . . . دعت القيادة العامة للجيش ال…

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I هل اقتربت ساعة الحسم في طرابلس؟
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دعت القيادة العامة للجيش الوطني، أهالي العاصمة بأخد الحيطة والحذر، والابتعاد بقدر الإمكان من مناطق الاشتباكات المسلحة، ومواقع التي تتمركز فيها قوات الوفاق.
وحدّدت شعبة الإعلام الحربي، عبر الصفحة الرسمية لها على الفسيبوك، المناطق التي يجب أن لا يقربها المواطنين في طرابلس، هذه الفترة، هي منطقتي صلاح الدين والهضبة.
وأوضحت مصادر غير رسمية، أن القوات المسلحة تنتظر أوامر القيادة العامة، لدخول العاصمة طرابلس، بعد الاستعدادات التي أجرتها، والتجهيزات العسكرية للكتائب المُدرّعة والفصائل الأخرى في الجيش الوطني.
ورجّحت المصادر، أنه من المتوقع أن يُلقي القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، خطابًا يُعلن فيه أن مرحلة الدخول لطرابلس، قد بدأت رسميًا، وعليه تتحرّك كل القوات المسلحة نحو طرابلس.
وفي سياق العمليات العسكرية، شنّ سلاح الجو غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق، في غريان.

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قناة الان

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  • ساعة الحسم قربت ومازال منها إلا بعض الثواني وجيش والوفاق بقيادة المشير الجويلى قاعدين خايفين ويرعشوا من جيش حفتر (القوي المحترف)

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