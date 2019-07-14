ليبيا_الآن “مُلتَحُونَ” مجهولون يقتلون شخصا ويصيبون آخرا في أوباري . . . عثر ع…

#ليبيا_الآن “مُلتَحُونَ” مجهولون يقتلون شخصا ويصيبون آخرا في أوباري

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عثر عناصر الأمن في أوباري على جثة مواطن ليبي مقتول في الطريق الواصل بين غات وأوباري.

وقال مصدر أمني أنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بوجود جثة على جانب الطريق الواصل بين غات وأوباري، توجه عناصر من الأمن المركزي أوباري لعين المكان للتحقق من الحالة.

وأكد المصدر أن رجال الأمن عثروا أيضاً على شخص آخر مصاب تم نقله إلى سبها بعد تلقي الإسعافات الأولية في مستشفى أوباري، حيث أفاد المصاب بأن ملتحين استوقفوهم على الطريق وقاموا بإطلاق النار عليهم ولاذو بالفرار.