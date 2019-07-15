#ليبيا_الآن I تفاصيل اللحظة الحاسمة لدخول طرابلس

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أكدت مصادر مقربة من القيادة العامة للجيش الوطني، أن القوات المسلحة، أكملت تجهيزاتها العسكرية، للحظة الدخول لقلب العاصمة طرابلس، وتنتظر ساعة الصفر، للبدء في تنفيذ عملية الدخول، والتي يتم التجهيز لها منذ فترة.

وأوضحت المصادر لـ “اندبندنت عربية” أن القيادة العامة أنشات غرفة عمليات تضم وحدات من المُشاة وسلاح الجو، وأن التعزيزات العسكرية التي تحركت نحو مناطق جنوب طرابلس، تأتي في سياق التنسيق المُسبق لعملية الدخول للعاصمة.

وأشارت المصادر أن الأسبوع المقبل، ستشهد فيه طرابلس تقدّمًا كبير، للقوات المسلحة داخل طرابلس، بعد دراسة أمنية وضعها الجيش الوطني، لعملية الدخول رسميًا.