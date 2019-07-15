#ليبيا_الآن| طرابلس.. قصف ليلي واشتباكات متواصلة

تركز قوات الجيش الوطني في آخر أسبوعين على الطيران الليلي الذي يستهدف مواقع في غريان وطرابلس مع استمرار الاشتباكات في عين زارة ووادي الربيع وحديث متواتر عن قرب بدء الموجة الثانية من المعركة .

ترقب و انتظار لموجة الحسم من قبل الجيش الوطني، ليس فقط من أنصاره، إنما حتى من المراقبين الذين يحللون الوضع عن كثب وينظرون من خلال المجهر إلى تطورات ما يحصل في ليبيا .

وقد باتت استراتيجية الجيش الوطني مؤخراً تعتمد بشكل أكبر على الطيران الليلي، الذي ضرب أهدافا طيلة الفترة الماضية في مدينة غريان وما يزال يستهدف تجمعات في مواقع داخل عين زارة ووادي الربيع.