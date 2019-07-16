#ليبيا_الآن I أبرز التطورات الميدانية في “الزطارنة” وما يحدث جنوب طرابلس

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أكدت مصادر خاصة أن القوات المسلحة ما تزال تعمل على السيطرة الكاملة على، منطقة الزطارنة بالقرب من تاجوراء، وما تزال الاشتباكات المسلحة تدور بالقرب منها، مع تقدّمات وحدات الجيش نحو المنطقة بخطى ثابتة.

وأوضحت المصادر أن محور الزطارنة، كان هادئًا طيلة الفترة الماضية، وقوات الجيش تتعامل مع قوات الوفاق بطريقة الاستنزاف، التي تتم عبر مراحل وخطط عسكرية، لاستدراجها ومن ثم الدخول للمنطقة والسيطرة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن تحرّك قوات الجيش الوطني، تسير بشكل جيد، وبحذر شديد، حفاظا على سلامة المدنيين، وأنها تتبع سياسة الضربات المركزة ضد قوات الوفاق.

وشهدت منطقة الزطارنة، اشتباكات مسلحة عنيفة، بدأت يوم أمس الاثنين، ولم تتوقف حتى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، مع استمرار لإطلاق النار فيها.