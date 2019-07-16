ليبيا_الآن I أثناء غفوة من والدته.. طفل أسترالي يسقط في فجوة بين الرصيف والقطا…



#ليبيا_الآن I أثناء غفوة من والدته.. طفل أسترالي يسقط في فجوة بين الرصيف والقطار

أصدرت السلطات الأسترالية لقطات لكاميرات المراقبة لحظة سقوط صبي في فجوة بين القطار والمنصة كتذكير للآباء والأمهات ليكونوا يقظين خلال فترة العطلة.

إعداد: #محمد_سويلم