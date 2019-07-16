ليبيا_الآن مطالبات باستقبال المهاجرين من ليبيا . . . طالبت قبطان سفينة سي ووتش…

#ليبيا_الآن مطالبات باستقبال المهاجرين من ليبيا

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طالبت قبطان سفينة سي ووتش 3 لإنقاذ المهاجرين كارولا راكيته، من أوروبا استقبال جميع المهاجرين الموجودين حاليًا في مراكز الإيواء في ليبيا.

وذكرت راكيته في تصريحات صحفية أنه يجب نقل المهاجرين على الفور إلى بلد آمن مشددة على الحاجة إلى تسهيلات فورية لفتح ممر آمن إلى أوروبا لهم.

ووصفت قبطان سي ووتش 3 الجدل حول عدد اللاجئين في أوروبا بالسخيف جزئياً مشيرةً إلى أن عدد الأشخاص الذين تم استقبالهم لا يزال منخفضًا مقارنة بعدد الأشخاص الذين استقبلهم دول أفريقية أخرى.

وكانت راكيته قد رست في نهاية يونيو على الشواطيء الإيطالية بسفينتها التي كانت تقل مهاجرين تم انقاذهم من عرض البحر في تحد لمنع الرسوم الذي فرضته إيطاليا لسفن انقاذ المهاجرين في موانئها.